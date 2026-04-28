Названа главная причина, почему Telegram не сможет обойти блокировку в России

ИТ-эксперт Сестричкин: Telegram не сможет создать «неубиваемый» обход блокировки
У Telegram нет ресурсов и возможностей, чтобы создать способ обхода блокировки, которому не смогут противостоять в России. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил специалист по информационным технологиям, эксперт с более чем десятилетним опытом работы с сетями у операторов связи Константин Сестричкин.

По словам эксперта, создатель Telegram может встроить в свой продукт любые решения — тем более что такие технологии (например, прокси) существовали еще до эпопеи с блокировками.

«Но эффективности в этом ноль. Это битва в разных плоскостях, и у мессенджера просто нет ресурсов, которые могли бы быть сравнимы с сетевой инфраструктурой целой страны», — заявляет Сестричкин.

Он приводит наглядную аналогию: если представить доступ к сообщениям как проветривание квартиры, то создатели Telegram могут открыть окно в соседней комнате, а надзорные органы и российские регуляторы могут залить весь дом бетоном.

Эксперт подчеркивает, что сейчас речь идет о том, что государство пытается решать задачи с помощью ТСПУ и фильтрации трафика и договориться с гражданами и поставщиками услуг на условиях, которые устроят всех.

«А вот попытки цифрового сопротивления или «неубиваемых» обходов приведут к тому, что государство отключит весь внешний интернет. В случае если у государства не останется возможности фильтровать трафик или иметь хотя бы теоретическую возможность делать так, то всегда останется главный рубильник — перевод российского интернета в его северокорейскую версию или под аналог великого китайского файрволла», — предупреждает Сестричкин.

Единственный вариант успешного обхода глобальной блокировки, по мнению эксперта, — это спутниковый интернет, который позволит гражданам связываться с всемирной сетью без ограничений ТСПУ на границе.

«Этот сценарий маловероятен, так как при желании в России могут глушить и спутники, а сами создатели спутникового интернета и лично Илон Маск заявили, что до окончания конфликта с Украиной россияне спутниковый интернет не получат. А после окончания, полагаю, у государства уже и не будет необходимости ограничивать доступ во всемирный интернет», — поясняет специалист.

«Telegram может соперничать с блокировками только до тех пор, пока российские власти позволяют это. На примере Ирана мы видим, что в экзистенциально важных моментах проще вовсе отключить интернет, чем разбираться с «неубиваемыми» лазейками», — констатирует Сестричкин.

При этом он отмечает, что в России готовы ослаблять блокировки, если движение к компромиссу будет с обеих сторон.

Ранее был дан прогноз, при каких условиях в России могут заблокировать все иностранные мессенджеры.

 
