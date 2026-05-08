В России опровергли слухи о туристическом буме в Белоруссию

Тревел-эксперт Перепёлкин: туристического бума в Белоруссию на самом деле нет

Рост интереса к поездкам в Белоруссию в последнее время действительно активно обсуждается, однако в профессиональной среде туроператоров этот тренд выглядит гораздо более сдержанно, чем в информационном поле. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепёлкин.

По его словам, говорить о полноценном туристическом буме со стороны организованного туризма пока преждевременно. «Мы не наблюдаем какого-то ощутимого роста спроса на Белоруссию через турагентства. Это направление как было нишевым, так им и остается», — пояснил он.

По словам тревел-эксперта, специфика направления в том, что значительная часть поездок туда изначально не проходит через туроператоров. «Белоруссия — это в первую очередь история про самостоятельные поездки. Туда легко добраться, нет сложной логистики, поэтому туристы просто покупают билеты и бронируют размещение напрямую. В этом смысле она ближе к формату коротких поездок выходного дня, чем к классическому пакетному туризму», — отметил Перепёлкин.

Он добавил, что на фоне общего роста внутреннего туризма в России и перераспределения спроса между странами Белоруссия не становится ключевым бенефициаром.

«Сейчас рынок в целом живет в логике доступности и логистики. Туристы перераспределяются между направлениями, но при этом выбирают либо массовые курорты с понятным продуктом, либо внутренние поездки по России. Белоруссия в эту модель с точки зрения организованного туризма вписывается слабо», — пояснил основатель PrimeTours.

При этом определенный рост интереса действительно может фиксироваться, но в других сегментах. В частности, речь идет о санаторно-курортном отдыхе и частных поездках.

«Есть отдельные ниши, где спрос может расти — например, санатории или поездки с бытовыми и прикладными целями. Но это не тот массовый туристический поток, о котором сейчас много говорят», — подчеркнул Перепёлкин.

По оценке участников рынка, говорить о полноценном туристическом ажиотаже вокруг Белоруссии некорректно: интерес к направлению скорее носит точечный характер и в значительной степени формируется за счет самостоятельных путешествий, а не организованного туризма.

