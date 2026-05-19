В России рекордно выросли продажи головоломок

Продажи классических головоломок выросли на 58% за год
Количество продаж классических головоломок в России выросло на 58% относительно аналогичного периода прошлого года. К такому выводу пришли аналитики АТОЛ, проведя исследование обезличенных данных продаж за январь — апрель 2025–2026 годов в преддверии Дня рождения Кубика Рубика.

«Газета.Ru» ознакомилась с исследованием.

Наиболее известный формат кубика Рубика (3×3) стали покупать на 15% чаще. Его средняя цена покупки составила 316 руб., что на 19% дешевле, чем в прошлом году. Спрос на более легкий вариант этой головоломки — формата 2×2 — снизился на 15%. При этом его средняя цена выросла на 2% и составила 447 руб. Кубик Рубика формата 5×5 покупали на 7% реже, а его средняя цена увеличилась на 2%, до 549 руб.

Рекордно снизился спрос на пирамидки Рубика — на 28% относительно показателей прошлого года. При этом их стали приобретать на 3% дешевле — за 414 руб. Головоломку-змейку россияне покупали реже на 8%, а средняя цена на нее снизилась на 3%, до 249 руб.

По категории головоломок в целом (без учета головоломок Рубика) наблюдается рост спроса на 75%. Средняя цена покупки снизилась на 5% и составила 472 руб.

Исследование проведено на основе анализа обезличенных данных продаж по 2,6 млн чеков за январь — апрель 2025–2026 годов.

Ранее россиянам посоветовали топ простых игр, чтобы тренировать мозг.

 
