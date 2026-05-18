Россиянин заколол жену и изнасилованную им же падчерицу

В Бурятии будут судить мужчину, который заколол жену и изнасилованную падчерицу

В Бурятии перед судом предстанет мужчина, который заколол жену и изнасилованную им же падчерицу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 7 июня прошлого года в селе Бичура. Фигурант приехал к супруге выяснять отношения после скандала и набросился на женщину с ножом во дворе. Он нанес ей множественные удары лезвием, на крики матери из дома выскочила ее несовершеннолетняя дочь.

Девочка попыталась остановить нападавшего, однако злоумышленник затащил ее в баню, избил кирпичом по голове и изнасиловал ребенка. После этого он заколол ее ножом. Ни мать, ни дочь в результате не выжили. Все это произошло на глазах у малолетнего сына женщины, который получил психотравму.

Преступник скрылся с места, выбросил окровавленную одежду в реку, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас уголовное дело в его отношении с обвинительным заключением направлено в суд.

