Экс-члена правления Смартбанка осудили на 19 лет за вывод 126 млрд рублей из РФ

Савеловский суд Москвы приговорил заочно к 19 годам лишения свободы бывшего члена совета директоров Смартбанка Александра Галкина. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным в причастности к незаконному выводу из России 126 млрд рублей.

«Савеловский районный суд признал Галкина Александра Александровича виновным и приговорил его к 19 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 500 000 рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Коммерсантъ», масштабное расследование вывода из России 126 млрд руб., начатое в 2014 году, перешло в решающую фазу в 2023 году после показаний теневого банкира Агустина Моралеса-Эскомильи против крупного банкира Сергея Магина и Александра Галкина.

В августе 2023 года обвинение было заочно предъявлено Магину и уехавшему из страны Галкину, а Тверской райсуд Москвы заочно заключил их под стражу; при этом дело Галкина выделили в отдельное производство, которое в конце 2025 года поступило в Савеловский райсуд.

Ранее с бывшего владельца «Рост банка» взыскали около 250 млрд рублей.

 
