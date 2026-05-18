Россиянина будут судить за то, что он избивал пасынка и метнул в него кружку

В Чувашии будут судить мужчину, который избивал пасынка и швырнул в него кружку

В Чувашии 46-летний отчим систематически издевался над 15-летним пасынком и попал под суд. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все происходило в городе Новочебоксарске с декабря 2025 по февраль 2026 года. Мужчина систематически срывал злость на подростке — он бил его кулаками и ногами по голове и корпусу. В один из дней агрессор запустил в пасынка металлической кружкой, которая попала ему прямо в голову. Также в какой-то момент он схватил его за волосы и ухо и оттаскал по комнате, а затем вновь пустил в ход кулаки.

Уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ направлено в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения по существу.

