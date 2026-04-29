Россиянин избивал падчерицу проводом, ставил коленями на гречку и шесть раз надругался

В Кузбассе вынесли приговор 36-летнему мужчине, который издевался над малолетней падчерицей и неоднократно над ней надругался. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Следствие и суд установили, что отчим систематически избивал ребенка и маскировал это под воспитательный процесс. Он бил девочку проводом, кожаным ремнем, ногами и руками, а за провинности ставил малолетнюю голыми коленями на рассыпанную по полу гречку. Кроме того, пользуясь беззащитностью жертвы, мужчина регулярно совершал в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

Суд признал россиянина виновным по шести эпизодам преступлений, предусмотренных п. «б» 4. 4 ст. 132 УК РФ, и по п. «г» 4. 2 ст. 117 УК РФ. Ближайшие 20 лет он проведет в колонии строгого режима. После освобождения его свобода будет ограничена еще на два года. Также с него взыскали 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей.

