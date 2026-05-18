Россиянка заколола мужа за то, что тот ее оскорблял

В Ставрополье вынесли приговор 36-летней женщине, которая заколола собственного мужа из-за оскорблений. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 18 февраля в городе Ессентуки. Супруги выясняли отношения. Словесные оскорбления со стороны 41-летнего мужчины стали причиной того, что его супруга схватилась за нож и нанесла ему два удара лезвием в грудь и спину.

В результате нападения мужчина не выжил. Нападавшую задержали и заключили под стражу, в ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд признал горожанку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и три месяца. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

