Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянка заколола мужа за то, что тот ее оскорблял

В Ставрополье осудили женщину, заколовшую мужа из-за оскорблений

В Ставрополье вынесли приговор 36-летней женщине, которая заколола собственного мужа из-за оскорблений. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 18 февраля в городе Ессентуки. Супруги выясняли отношения. Словесные оскорбления со стороны 41-летнего мужчины стали причиной того, что его супруга схватилась за нож и нанесла ему два удара лезвием в грудь и спину.

В результате нападения мужчина не выжил. Нападавшую задержали и заключили под стражу, в ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд признал горожанку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и три месяца. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Ранее россиянин заколол ножом возлюбленную, пожелавшую с ним расстаться.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!