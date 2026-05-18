Участник программы «Время героев» Джафаров назначен заместителем губернатора ЕАО

Герой России, кавалер ордена Мужества Олег Джафаров получил назначение на должность заместителя губернатора Еврейской автономной области. Участник программы «Время героев» принял новые обязанности.

Он будет отвечать за координацию работы по поддержке участников СВО и членов их семей, увековечивание памяти о героях, оказание содействия волонтерским группам. В июне 2025 года Джафаров вошел в число 85 участников второго потока программы «Время героев». Джафаров подчеркнул, что обучение подготовило его к новым вызовам.

«Сегодня главное — развивать систему, при которой ни один запрос от участника СВО или его семьи не останется без ответа. В стране уже формируется единый контур адресной помощи — от федеральных мер поддержки до региональных решений», — сказал он.

По его словам, речь идет не только о текущей помощи, но и о долгосрочных задачах.

«Программа «Время героев» дает все необходимые знания и навыки, чтобы вместе с командой выполнять эту работу эффективно», — добавил Джафаров.

В рамках программы он выбрал стажировку в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики под руководством министра Алексея Чекункова. После знакомства с работой ведомства и посещения регионов Дальнего Востока и Арктики Джафаров определил основным местом стажировки Еврейскую автономную область. Его региональным наставником стала губернатор Мария Костюк.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что рограмма «Время героев» усиливает регионы Дальнего Востока и Арктики управленческими кадрами нового поколения.

«Джафаров – коренной дальневосточник. Он глубоко понимает особенности наших территорий. За время стажировки в министерстве он показал готовность вникать в детали и усердно трудиться», — сказал он.

Губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк выразила уверенность в том, что жизненный опыт, боевой путь офицера и понимание задач в этой сфере помогут Джафарову выстроить эффективную работу по всем направлениям.