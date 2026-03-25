Мужчина изнасиловал школьницу в Москве и попался спустя почти 20 лет

В Москве поймали мужчину, который изнасиловал школьницу почти 20 лет назад

В Москве мужчина изнасиловал 16-летнюю школьницу почти 20 лет назад и попался. Об этом со ссылкой на ГСУ СК России по городу сообщает radio1.ru.

Инцидент произошел 13 августа 2006 года на улице Флотской. Мужчина познакомился с девушкой-подростком, после чего затащил ее в лесной массив и изнасиловал. Уголовное дело, возбужденное по факту случившегося, долгие годы оставалось нераскрытым.

Спустя почти 19 лет следователи и криминалисты столичного СК вместе с полицейскими повторно изучили материалы дела и проверили улики. В этот раз им удалось установить личность нападавшего — им оказался 46-летний уроженец Чувашии. На допросе мужчина признался в содеянном и подробно рассказал, как совершал преступление. Ему предъявлено обвинение по статье об изнасиловании.

