Полицейский из Смоленска поплатился за то, что брал взятки и наказывал невиновных

В Смоленской области суд вынес приговор экс-полицейскому, признанному виновным во взяточничестве и в привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

Речь идет о 41‑летнем бывшем руководителе одного из подразделений транспортной полиции. Следствие установило, что в период с апреля по ноябрь 2023 года он лично и через посредника получил более 1 млн рублей взяток за незаконные действия. В частности, он привлекал невиновных лиц к уголовной ответственности за незаконную перевозку табачных изделий, подлежащих маркировке, а также за возврат взяткодателям изъятых машин, на которых перевозился табак.

Преступная схема вскрылась в ходе оперативно‑розыскных мероприятий УФСБ по Смоленской области. Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 299 УК РФ (покушение на привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).

Ему назначено наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 2,9 млн рублей и лишение права занимать должности в правоохранительных органах на 4,5 года.

