Медик пыталась отобрать вейп у российской школьницы и получила травму руки

В Калининградской области ученицы напали на школьного фельдшера из-за вейпа
Под Калининградом медик попыталась отобрать вейп у школьницы и получила травму руки. Об этом стало известно «Клопс».

Инцидент произошел 22 апреля в одной из школ в Гурьевском районе. 45-летняя фельдшер, работающая в образовательном учреждении, застала 13-летнюю школьниц за курением и позвонила ее родителям.

Подросток хотела выбросить устройство, однако женщина помешала ей, после чего между ними завязалась потасовка. К девочке присоединилась ее подруга, вдвоем они повредили медику руку. Женщине, недавно перенесшей сложный перелом, вызвали скорую, сейчас она на больничном.

В УМВД по Калининградской области начали проверку по факту инцидента. Установлено, что девочки ранее не попадали в поле зрения правоохранителей, на учете в ПДН не состоят.

«По результатам проверки материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения о постановке школьниц на учёт», — отметили в ведомстве.

Ранее в Махачкале мужчина ворвался в больницу и напал с ножом на медиков.

 
