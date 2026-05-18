Врач назвала главные ошибки при использовании солнцезащитного крема

Врач Котова: одного нанесения SPF-крема в день недостаточно
Дерматолог и косметолог Ирина Котова перечислила в интервью RT главные ошибки при использовании солнцезащитных кремов. Одна из них — малое количество средства, которое приводит к неравномерному покрытию и дальнейшему повреждению кожи. Кроме того, недостаточно однократного нанесения фотозащиты.

«Негласное правило — это то, что каждые, условно, два часа мы должны фотозащиту обновлять. Если мы говорим о защите тела на море, то мы все знаем, что вода снижает концентрацию вещества, и после выхода из моря имеет смысл ополоснуться и опять фотозащиту наносить», — сказала специалист.

Ультрафиолет, по ее словам, проникает и через стекла, поэтому защита нужна даже в офисе или в машине. Также часто люди забывают обрабатывать такие уязвимые зоны, как край роста волос, лысина, шея, декольте, а также локтевые и подколенные сгибы. Именно в этих местах фотостарение выражено сильнее всего, предупредила Котова.

Жаркая погода, по прогнозам синоптиков, продержится в Москве и Московской области до конца рабочей недели. Завтра температура воздуха может превысить 30 градусов, приблизившись к рекордной отметке 19 мая 1979 года.

