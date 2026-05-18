Стало известно, кому особенно опасно загорать из-за риска рака

Ультрафиолетовые лучи особенно опасны для людей пожилого возраста, загар может спровоцировать у них онкологическое заболевание. Об этом в беседе с aif.ru рассказал онколог Евгений Черемушкин, комментируя новости об аномальной жаре на этой неделе в Москве и Московской области.

«Негативное влияние солнца — это в основном проблема людей пожилого возраста. Чем старше, тем хуже. Потому что защитные ресурсы уменьшаются, кожа подсыхает, происходят и другие возрастные изменения», — пояснил врач.

По его словам, к факторам риска относится не только возраст, но и состояние кожи. Черемушкин добавил, что в жаркие дни стоит избегать прогулок днем и использовать солнцезащитный крем перед выходом из дома.

Врач-онколог Дмитрий Пензов до этого говорил, что в результате бесконтрольного воздействия солнца возрастает риск столкнуться с раком кожи, являющимся одним из самых распространенных онкологических заболеваний. По словам специалиста, загар является защитной реакцией кожи на повреждение активными солнечными лучами. Если человек чрезмерно часто и бесконтрольно находится не в тени, в клетках начинают накапливаться мутации, которые со временем могут вызвать возникновение злокачественных опухолей. При этом особенно опасно быть под солнцем в период с 11 до 16 часов дня.

Ранее россиянам рассказали, чем отличается загар на солнце от солярия.