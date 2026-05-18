Российский пенсионер сжег баню вместе с соседями из-за старого конфликта

На Кубани пенсионер сжег баню вместе с соседями из-за старого конфликта

На Кубани 70-летний мужчина сжег баню вместе с двумя соседями внутри из-за давнего конфликта. Об этом сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 15 мая в микрорайоне «Ореховая роща» поселка Агой в Туапсинском районе. Конфликт из-за разногласий по земельным вопросам между хозяевами смежных участков тлел годами.

В роковой день сосед злоумышленника вместе со знакомым устроили застолье со спиртным — в какой-то момент между ними и поодозреваемым произошла очередная стычка, переросшая в потасовку. Затаив обиду, фигурант спрятался в кустах и выждал, когда оппоненты уснут в бане.

Злоумышленник проник внутрь, облил помещение бензином и швырнул на горючее самодельный факел. Дождавшись вспышки, он захлопнул дверь и сбежал. Один из мужчин сгорел заживо, второй сумел вырваться наружу, однако в результате врачам не удалось его спасти.

Правоохранители вычислили поджигателя по горячим следам. На допросе он признал вину и подробно описал содеянное — возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Следствие ходатайствует об аресте.

Ранее ревнивица четыре раза пыталась поджечь дом с мужем и гостями внутри на Алтае.

 
