Ревнивица четыре раза пыталась поджечь дом с мужем и гостями внутри на Алтае

На Алтае ревнивица четыре раза пыталась поджечь дом с мужем и гостями внутри
Антон Великжанин/РИА Новости

На Алтае женщина из-за ревности четыре раза пыталась поджечь дом, в котором находился ее муж вместе с гостями. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

Все случилось в Волчихинском районе — компания из пяти человек распивала горячительное. Внезапно хозяйка приревновала супруга к одной из женщин. Затаив обиду, она сходила домой за тканью и спичками, чтобы сжечь всех присутствующих вместе с домом.

Первая попытка поджечь ставни провалилась. Со второй — пламя сбил случайный прохожий. На третьем заходе хозяин дома напал на поджигательницу и избил ее, однако та на этом не успокоилась. С четвертой попытки тряпка разгорелась и огонь перекинулся на стены, помещения наполнились дымом. Внутри в этот момент спали пьяные гости.

Спасла компанию знакомая хозяина. Она заметила неладное, растолкала людей и вывела их на улицу. Прибывшие пожарные потушили огонь. Женщине грозит суд за попытку физического устранения двух и более лиц с особой жестокостью и поджог.

