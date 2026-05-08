Россиян предупредили, как вербовщики находят жертв по номеру телефона

Эксперт Зубарев: утечки данных и соцсети — главные каналы вербовщиков
Чтобы приступить к вербовке, злоумышленникам достаточно иметь любую первичную контактную информацию о человеке. Чаще всего это номер телефона или профиль в социальной сети — то есть самые доступные способы коммуникации большинства граждан, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Зубарев, директор Аналитического центра УЦСБ.

«И если социальные сети еще можно поставить под вопрос — не у всех они есть, то мобильный телефон есть у каждого. Это значит, что вербовщик получает общедоступный канал, по которому может связаться практически с кем угодно – и результат его работы зависит только от правильности выбранного подхода и уровня осведомленности потенциальной жертвы», — рассказал он.

Поиск номеров телефонов злоумышленники ведут в базах утечек данных — их можно приобрести на черном рынке. Как правило, они формируются после хакерских атак на крупные компании с большим количеством клиентов. Там же аферисты ведут сопоставление номеров с именами их владельцев.

«Обладая номером телефона, преступники могут напрямую позвонить человеку или написать ему сообщение в популярном мессенджере, так как учетные записи в мессенджерах привязаны преимущественно к сотовым номерам», — пояснил эксперт.

У соцсетей есть дополнительный фактор, привлекающий злоумышленников. По сути, это своеобразный интерактивный справочник, куда можно просто ввести параметры целевой аудитории: регион проживания, пол, возраст — и получить большой список потенциальных кандидатов. Кстати, тот же номер телефона тоже иногда можно получить из описания страницы в соцсети.

«Также соцсети не только позволяют отправлять пользователям личные сообщения, но и предоставляют важную информацию о человеке: с кем он общается, где живет, работает, какими услугами пользуется. Эти данные, которые пользователи, между прочим, публикуют самостоятельно, помогают преступникам составить портрет потенциальной жертвы и выбрать наиболее эффективный подход для вхождения в доверие и дальнейших манипуляций», — поделился Зубарев.

Отдельно он отметил возможности использования мошенниками мессенджеров. Функциональность этих сервисов сейчас позволяет не только отправлять сообщения пользователям, чьи номера телефонов известны вербовщикам, но и искать потенциальных жертв, например, среди авторов комментариев к публикациям – в этом плане современные мессенджеры очень схожи с крупными социальными сетями.

Ранее россиян предупредили о признаках вербовки, которые легко пропустить.

 
