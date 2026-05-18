Психолог объяснила, как отличить фобию от страха

Психолог Дегтярева: при фобии человек может столкнуться с нехваткой воздуха

Отличить фобию от обычного страха помогут несколько признаков, в числе которых наличие тяжелых физических симптомов. Об этом kp.ru рассказала автор методик раннего выявления деструктивного поведения человека, психолог Вера Дегтярева.

«Есть грань между обычным страхом и фобией. Определяется это не силой испуга, а при встрече с объектом — как сильно ваша жизнь подстраивается под этот страх. Страх начинает управлять вашим выбором — это называется избегание», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что при фобии тревога не исчезает даже после того, как ее причина исчезла.

Помимо этого, по словам психолога, зачастую фобии сопровождаются тяжелыми физическими симптомами. Человек может столкнуться с учащенным сердцебиением, дрожью, недостатком воздуха, тошнотой и повышенной потливостью. Со временем у страдающего такой проблемой могут появиться различные ритуалы и психологические «опоры», такие как талисманы или прием успокоительных перед выходом из дома.

Эксперт добавила, что большинство людей осознают иррациональность своего страха, но не могут справиться с ним своими силами. Однако такие состояния хорошо поддаются терапии, которую проводит психиатр, клинический психолог или психотерапевт.

