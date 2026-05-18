Путешественник из России рассказал о нападении детей-волчат в Индии

«Лента.ру»: на путешественника Янкина и его подругу в Индии напали дети-волчата

Путешественник из Перми Андрей Янкин, который уже 12 лет странствует по Индии, рассказал о нападении на него и его спутницу со стороны вооруженной банды детей из трущоб Мумбаи. Своими опасными приключениями россиянин поделился в беседе с «Лентой.ру».

По словам мужчины, инцидент произошел ночью, когда он пересаживался с одного автобуса на другой вместе с подругой. Они сидели в ожидании своего рейса на улице, когда к ним подошли маленькие дети.

«Начали нас гладить, что-то спрашивать. Мы и не сопротивлялись — мы же белые контактные туристы», — рассказал Янкин.

Однако постепенно действия детей становились все агрессивнее. Внезапно из расположенного неподалеку подземного перехода раздался вой, оттуда вышла группа подростков с арматурами и битами в руках.

«Это были так называемые мумбайские волчата. Банды детей от 7 до 15 лет, которые забивают туристов железными прутьями. Попадешься им — тебя никогда не найдут», — пояснил путешественник.

Россиянам едва удалось спастись бегством: банда отступила, только когда туристы выбежали на оживленную и хорошо освещенную улицу.

