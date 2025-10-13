В Индии дети преследовали россиянку, отчитавшую их за кидание мусора

В Индии дети нагрубили россиянке, сделавшей им замечание, что они кидают мусор

В социальных сетях разгорелись дискуссии после публикации видео, на котором запечатлена российская туристка, сделавшая замечание группе индийских детей за то, что они бросили мусор на улице, пишет The Times of India.

После того как один из мальчиков бросил на землю обертку от еды, женщина потребовала, чтобы он поднял мусор и выбросил его в урну. В ответ дети проигнорировали ее требование, стали демонстративно бросать другой мусор и просить у туристки денег.

«Это ваша страна. Вы будете жить и расти в мусоре, если будете продолжать это делать», — заявила россиянка в ходе конфликта.

Видео получило столь широкий резонанс, что его отметил министр по делам парламента и меньшинств Индии Кирен Риджижу. Он разместил ролик в своей социальной сети с призывом проводить более активную разъяснительную работу среди населения.

В интернете реакция на произошедшее разделилась. Многие пользователи поддержали туристку, отмечая, что подобные случаи должны заставить общество задуматься о проблемах воспитания и гражданской ответственности. Другие комментаторы выражали сожаление в связи с произошедшим инцидентом.

