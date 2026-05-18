Авиакомпания запретила летать мужчине, укусившему бортпроводницу во время рейса

Авиакомпания Qantas запретила пассажиру летать после того, как он сорвал рейс из Мельбурна в Даллас, а самолет был вынужден совершить посадку в столице Французской Полинезии Папеэте. Об этом пишет The Guardian.

По данным авиакомпании, в пятницу, 15 мая, во время дальнемагистрального полета мужчина вел себя агрессивно, а в ходе конфликта с бортпроводницей якобы укусил ее.

Другие пассажиры и члены экипажа помогли его успокоить. В сети распространилось видео, на котором хулиган спорит с членами экипажа, однако на кадрах не видно предполагаемого укуса.

После приземления в аэропорту Таити самолет встретили правоохранители. Пассажир, являющийся гражданином Новой Зеландии, был задержан и впоследствии получил бессрочный запрет на полеты Qantas и Jetstar.

Через около 35 минут самолет продолжил рейс, прибыв в Даллас утром в субботу, 16 мая. Qantas подчеркнула, что безопасность пассажиров и экипажа является главным приоритетом и такие нарушения неприемлемы на рейсах авиакомпании.

Ранее турист получил пожизненный запрет на въезд в Таиланд за одну выходку в аэропорту.

 
