Мужчина больше года жил в отеле бесплатно, притворяясь онкобольным

В Берлине 55‑летнему мужчине, который более года жил в гостинице без оплаты, предъявили обвинение в мошенничестве, пишет Tagesspiegel.

По данным прокуратуры, в апреле 2023 года немец забронировал номер в столичном районе Трептов‑Кепеник для себя, спутницы и двоих детей, заявив, что его трейлер сгорел, а сам он якобы болен раком, хотя это оказалось ложью.

Мужчина также утверждал, что расходы в отеле покроет автомобильный клуб, что также не было правдой. В итоге за время проживания он накопил долг более €100 тыс. и в августе 2024 года покинул гостиницу, не расплатившись.

В марте 2026 года его арестовали по ордеру. Некоторое время мужчина находился под стражей, но затем был освобожден. Следствие продолжает рассмотрение дела. Какое наказание грозит виновному, не уточняется.

