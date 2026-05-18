Мужчина больше года жил в отеле бесплатно, притворяясь онкобольным

В Берлине мужчина больше года жил в отеле и уехал, не заплатив €100 тысяч долга
В Берлине 55‑летнему мужчине, который более года жил в гостинице без оплаты, предъявили обвинение в мошенничестве, пишет Tagesspiegel.

По данным прокуратуры, в апреле 2023 года немец забронировал номер в столичном районе Трептов‑Кепеник для себя, спутницы и двоих детей, заявив, что его трейлер сгорел, а сам он якобы болен раком, хотя это оказалось ложью.

Мужчина также утверждал, что расходы в отеле покроет автомобильный клуб, что также не было правдой. В итоге за время проживания он накопил долг более €100 тыс. и в августе 2024 года покинул гостиницу, не расплатившись.

В марте 2026 года его арестовали по ордеру. Некоторое время мужчина находился под стражей, но затем был освобожден. Следствие продолжает рассмотрение дела. Какое наказание грозит виновному, не уточняется.

Ранее женщина врала, что у ее шестилетнего сына рак, и получила тюремный срок.

 
