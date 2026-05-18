Юрист напомнил о праве россиян просить перевод на удаленку из-за жары в офисе

Юрист Васильчук: при жаре в офисе сотрудник может просить о переводе на удаленку
Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам безопасные условия труда, в том числе при аномальной жаре в офисе. В таком случае россияне могут просить работать в дистанционном формате. Об этом газете «Известия» сообщил судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью, общественный деятель Илья Васильчук.

«Согласно ст. 214 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан обеспечить соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны труда. Если в регионе введен режим повышенной готовности или ЧС, либо есть акт Росгидромета, предупреждение МЧС о неблагоприятных погодных условиях, работодатель может временно перевести работников на дистанционную работу по ст. 312.9 ТК РФ без обычной процедуры согласования», — объяснил специалист.

Юрист подчеркнул, что если работа не предусматривает удаленный формат, у работодателя есть право сократить рабочий день. При этом такое время должно быть оплачено в размере не менее 2/3 от средней заработной платы сотрудника.

Директор по персоналу финансового маркетплейса «Сравни» Александр Потапов добавил, что если температура в офисе оказалась выше допустимой, работники имеют право в письменной форме потребовать нормализации режима или установки кондиционера.

Дизайнер интерьера, основатель дизайн-студии «LiDesign» Марина Донковцева до этого рассказала «Газете.Ru», что грамотно организованное рабочее пространство поможет повысить продуктивность, если оно не расположено в спальне. По ее словам, место для работы лучше организовать там, где его можно максимально отделить от быта, — например, в кухне-гостиной.

