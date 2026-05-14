Стало известно, в какой день недели россияне чаще всего опаздывают на работу

Наибольшее количество опозданий в российских компаниях фиксируется во вторник. Второе место в рейтинге занимает понедельник. Это показало исследование компании «Стахановец», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Во вторник люди опаздывают чаще, чем в понедельник, — на 23%. Но если сравнивать вторник не только с понедельником, а со средним уровнем опозданий за всю неделю, разрыв становится еще больше: 31%. При этом программный комплекс зафиксировал, что опоздания во вторник распределены по времени иначе, чем в другие дни. В понедельник большинство опоздавших приходят с 9:00 до 9:20 — на этот промежуток приходится 38% всех понедельничных опозданий.

Во вторник пик сдвигается на 20 минут позже: с 9:20 до 9:45. В этом интервале происходит 44% всех опозданий вторника. То есть во вторник люди не просто чаще опаздывают, но и делают это позже утром, смещая начало рабочего дня на более поздний временной отрезок. Для бизнеса это означает, что во вторник утренние часы оказываются под двойным ударом, большее количество сотрудников отсутствует в начале рабочего дня, и период их возвращения к работе сдвигается ближе к 10 утра.

Аналитики проанализировали данные по отраслям. В компаниях из сектора финансовых услуг разрыв между вторником и понедельником составил 18%, в розничной торговле — 27%, в ИТ-разработке — 34%. Самый высокий показатель оказался в компаниях с гибридным графиком, где сотрудники сами выбирают дни присутствия в офисе, там опоздания во вторник превышали понедельник на 41%.

«Наш программный комплекс также зафиксировал, что во вторник на 22% чаще, чем в среднем по неделе, сотрудники после опоздания не выходят на связь в течение первого часа. В понедельник этот показатель составляет 14%. Это означает, что во вторник задержка не просто смещает начало дня, а приводит к более длительному выпадению сотрудника из рабочего процесса. Если смотреть на динамику в течение квартала, то наибольший рост опозданий по вторникам приходится на третью рабочую неделю после начала квартала — увеличение на 19% относительно первого вторника. К концу квартала показатели снижаются, но первый вторник нового квартала снова дает скачок на 27%», — поделились эксперты.

Аналитики разделили сотрудников на две группы: те, кто работает по фиксированному графику в офисе, и те, кто работает в гибридном или удаленном режиме. Для офисных сотрудников с жестким графиком пик опозданий приходился на понедельник — на 14% выше среднедневного уровня. Но для сотрудников с гибридным графиком максимум смещался на вторник, и там разрыв оказывался значительно больше: на 31% выше среднего.

«Мы проверили, сохраняется ли эта картина в разных сезонах: в декабре количество опозданий во вторник вырастало на 27% относительно средне декабрьского уровня. Самый резкий скачок наш комплекс зафиксировал в январе после праздников — в первый вторник после возвращения всех сотрудников опоздания оказались на 41% выше среднего значения по компании. При этом в понедельник той же недели рост не превышал 12%», — поделились эксперты.

Отдельно аналитики проанализировали влияние руководителей. В подразделениях, где руководитель сам систематически опаздывал во вторник (более трех раз за квартал), количество опозданий среди подчиненных во вторник было в 1,7 раза выше, чем в подразделениях с пунктуальным руководителем. При этом по понедельникам такой разницы не наблюдалось.

«Таким образом, вторник является днем с наибольшей уязвимостью по дисциплине, особенно для сотрудников с гибридным графиком. Понедельник остается сложным днем для офисных сотрудников, но масштаб проблемы во вторник оказывается системно выше», — резюмировали эксперты.

