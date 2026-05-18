Пара спрятала в трусах трех обезьянок и попалась на досмотре в аэропорту

В Колумбии задержали пару контрабандистов, пытавшихся тайно вывезти из страны трех детенышей обезьян, спрятав их в нижнем белье. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление местной полиции.

Инцидент произошел во вторник, 12 мая, в аэропорту Рафаэля Нуньеса в Картахене. Подозреваемые — 27‑летняя женщина и 26‑летний мужчина — собирались сесть на рейс в Доминиканскую Республику, но поведение пары насторожило сотрудников.

Во время досмотра они обнаружили трех обезьян, привязанных к паховой области пассажиров.

При транспортировке один из приматов — молодой ревун — не выжил из-за удушья. Двух капуцинов изъяли и передали специалистам по охране дикой природы, которые оказали им медицинскую помощь.

Согласно местным законам, за незаконный вывоз диких животных паре может грозить до 12 лет лишения свободы и крупный штраф. Власти также проверяют, не связано ли это преступление с международной схемой контрабанды редких животных.

