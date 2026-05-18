Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Пара спрятала в трусах трех обезьянок и попалась на досмотре в аэропорту

Контрабандисты пытались вывезти из Колумбии трех обезьянок в трусах
Jam Press

В Колумбии задержали пару контрабандистов, пытавшихся тайно вывезти из страны трех детенышей обезьян, спрятав их в нижнем белье. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление местной полиции.

Инцидент произошел во вторник, 12 мая, в аэропорту Рафаэля Нуньеса в Картахене. Подозреваемые — 27‑летняя женщина и 26‑летний мужчина — собирались сесть на рейс в Доминиканскую Республику, но поведение пары насторожило сотрудников.

Во время досмотра они обнаружили трех обезьян, привязанных к паховой области пассажиров.

При транспортировке один из приматов — молодой ревун — не выжил из-за удушья. Двух капуцинов изъяли и передали специалистам по охране дикой природы, которые оказали им медицинскую помощь.

Согласно местным законам, за незаконный вывоз диких животных паре может грозить до 12 лет лишения свободы и крупный штраф. Власти также проверяют, не связано ли это преступление с международной схемой контрабанды редких животных.

Ранее в багаже у пассажирки самолета обнаружили двух медвежат.

 
Теперь вы знаете
В России уже умирали от Эболы. Стоит ли россиянам бояться нового штамма, от которого нет лекарств и вакцин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!