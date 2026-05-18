ВОЗ повысила число выявленных случаев заражения хантавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в соцсети X, что симптомы хантавируса проявились у еще одного пассажира круизного лайнера MV Hondius во время прохождения карантина.

По его словам, всего зафиксировано 11 случаев заболевания — девять из них подтверждены и еще два вероятные. В их числе также три летальных исхода. Ранее Гебрейесус сообщал, что число зараженных скорректировано с 11 до 10.

Глава ВОЗ пояснил, что последний подтвержденный случай заражения также выявлен у пассажира судна. По его словам, этот человек находился среди возвращенных на родину, симптомы проявились у него во время карантина, и сейчас ему оказывается медицинская помощь.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что на борту лайнера MV Hondius произошла вспышка хантавируса.

В связи с произошедшим лайнер направился в порт острова Тенерифе, где власти Испании должны провести международную операцию по высадке пассажиров. Как рассказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, людей планируют эвакуировать за 10 вылетов. Ожидается, что будут организованы шесть рейсов для Европейского союза (ЕС) и четыре рейса для стран за пределами регионального содружества.

Ранее в ВОЗ рассказали о рисках для населения после вспышки хантавируса.