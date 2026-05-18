В Грузии решили создать управление по борьбе с публичными оскорблениями

МВД Грузии решило учредить управление по борьбе с публичными оскорблениями

МВД Грузии приняло решение создать специальное управление по борьбе с публичными оскорблениями. Об этом сообщил вице-премьер, госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Принято решение о создании в самое ближайшее время специального управления по системному мониторингу и правовому реагированию на язык ненависти в публичной сфере», — сказал Мдинарадзе.

По его словам, «в государстве необходимы противоположные мнения и критические дискуссии, но необходимы и минимальные стандарты уважения».

Политик напомнил, что аналогичная практика существует, например, в Великобритании, Франции, Германии и других странах.

В апреле прошлого года Грузия приняла закон об иноагентах. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала документ пророссийским. Евросоюз (ЕС) раскритиковал Тбилиси, приостановив вступление республики в объединение. Позднее Европарламент заявил, что Грузия не сможет стать полноправным членом ЕС до момента, пока ее правительство не изменит свой курс.

Ранее в ЕС сообщили о готовности ввести санкции против Грузии.