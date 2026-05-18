Офтальмолог дала советы, как снизить усталость глаз при работе за компьютером

Офтальмолог Корнилова: длительная работа за компьютером вызывает усталость глаз
Регулярная работа за компьютером на протяжении долгого времени и сухой воздух в офисе могут стать причиной возникновения зрительной усталости и проблем со здоровьем глаз. Для того чтобы избежать серьезных последствий, важно правильно организовать взаимодействие с устройствами. Об этом в беседе с Life.ru предупредила руководитель направления профессионального развития ООО «Джонсон & Джонсон» (врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук) Елена Корнилова.

Специалист объяснила, что экраны компьютеров излучают коротковолновой синий свет, который при длительной работе вызывает усталость глаз, а также играет немаловажную роль в регулировании биоритмов.

«Воздействие избыточного количества синего света в вечернее время может приводить к нарушению выработки мелатонина, ухудшая процесс засыпания и качество сна. Именно поэтому важно учитывать индивидуальную чувствительность к экранной нагрузке и при необходимости консультироваться в салоне оптики или клинике для подбора средств защиты», — рассказала врач.

По ее словам, офисным сотрудникам следует отдавать предпочтение вариантам с фильтром синего света, которые способствуют снижению зрительного напряжения. При этом важно грамотно выстраивать освещение рабочего пространства, делая так, чтобы свет падал с левой стороны, а экран находил немного ниже уровня глаз. В вечерние часы рекомендуется использовать режим «теплого света» и давать глазам отдохнуть.

Офтальмолог подчеркнула, что экран должен быть размещен на расстоянии от 40 до 70 сантиметров от глаз, а его яркость и контрастность нужно регулировать в соответствии с освещением помещения. Снизить усталость глаз поможет правило «20–20–20»: каждые 20 минут нужно на 20 секунд переводить взгляд на предмет, находящийся на расстоянии минимум 6 метров (20 футов).

