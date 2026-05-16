Врач назвала самые полезные продукты для зрения

РИА Новости: морковь и жирная рыба могут снизить шанс развития близорукости
Морковь и жирная рыба в рационе снижают риск развития близорукости. Об этом заявила офтальмолог Елена Оноприенко в беседе с РИА Новости.

«Продукты, богатые витаминами А, С, Е, лютеином и омега-3 (полезны для зрения – ред.). К ним относятся морковь (бета-каротин), черника (антоцианы), жирная рыба (омега-3)», – сказала она.

Также в список полезных для зрения продуктов входят шпинат и яйца: эти продукты также укрепляют сетчатку и предотвращают развитие близорукости, добавила Оноприенко.

До этого исследователи Американской академии неврологии пришли к выводу, что препараты нового поколения для профилактики мигрени могут снижать риск развития глаукомы — одного из самых распространенных заболеваний, приводящих к необратимой потере зрения. CGRP — это белок, участвующий в передаче болевых сигналов и регуляции тонуса сосудов. Лекарства, блокирующие его действие, сегодня считаются одним из основных методов профилактики тяжелой мигрени. В исследовании анализировались препараты на основе моноклональных антител, включая Эренумаб, Фреманезумаб и Галканезумаб.

За время наблюдения глаукома развилась у 0,42 процента пациентов, принимавших CGRP-препараты, и у 0,61 процента людей из группы стандартной терапии.

