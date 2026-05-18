В Госдуме предложили учитывать особенности женского организма в стандартах лечения

Депутат Госдумы Ксения Горячева предложила учитывать гендерные различия при клинических исследованиях и разработке стандартов медицинской помощи. Соответствующий запрос, который имеется в распоряжении «Газеты.Ru», парламентарий направила заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой.

«Десятилетиями клинические испытания лекарств проводились преимущественно на мужчинах. По данным открытых источников, среди 4420 исследований по COVID-19 только 4% явно включали пол как аналитическую переменную. В России эта проблема усугубляется тем, что действующие требования к регистрации клинических исследований не обязывают включать половую принадлежность как отдельный параметр анализа. Следствием этого является то, что женщины значительно чаще мужчин сталкиваются с побочными эффектами лекарственных препаратов, что во многом объясняется недостаточным учетом женской физиологии в клинических испытаниях, а также повсеместной практикой назначения унифицированных доз без поправки на пол», — пишет в запросе Горячева.

В качестве примера она приводит инфаркт миокарда у женщин, который нередко протекает без классической боли в груди, а также эндометриоз, диагностика которого в среднем занимает от 5,5 до 8,5 года. Эндометриоз в значительной части случаев приводит к бесплодию, хроническому болевому синдрому и стойкому снижению качества жизни.

По словам Горячевой, различные проблемы в сфере медицины поднимаются в рамках программы «Манифест женщин России».

«Женщины в рамках манифеста очень много пишут про медицину. Про ситуации, когда симптомы списывают на «стресс» или «особенности организма», про годы без диагноза, про отсутствие исследований именно женского здоровья. И это действительно системная проблема, а не отдельные случаи», — констатировала Горячева.

