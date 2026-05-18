Назван неочевидный признак СДВГ у взрослых

Невролог Чутко: тяга к шопингу может быть признаком СДВГ у взрослых

Неконтролируемая тяга к шопингу у взрослых людей может быть признаком синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом kp.ru сообщил доктор медицинских наук, профессор Леонид Чутко.

По словам специалиста, взрослому человеку с СДВГ не свойственно хватать чужие вещи, как это зачастую делают дети с таким расстройством.

«С большей вероятностью он ударится в ониоманию. Так называют неконтролируемую страсть к шопингу, разновидность поведенческой зависимости», — подчеркнул врач.

Эксперт объяснил, что при СДВГ человек сталкивается с постоянным внутренним беспокойством, тревожностью и импульсивностью, которая в большинстве случаев становится причиной неконтролируемой тяги к покупкам.

Врач-невролог «Неврологической клиники» в Москве Денис Мухамедов до этого рассказал «Газете.Ru», что в последние годы число взрослых пациентов, которые жалуются на проблемы с вниманием, выросло. По его словам, может быть связано с развитием социальных сетей и с тем, что больше людей узнали о существовании синдрома дефицита внимания.

Ранее ученые создали программу, которая ловит момент отключения внимания у студента.