Неизвестный попытался изнасиловать жительницу Перми возле ее дома

В Перми собачник спас девушку, которую пытался изнасиловать незнакомец
В Перми девушку едва не изнасиловали в подъезде ее дома на улице Льва Шатрова. Об этом kp.ru рассказала сестра пострадавшей.

Вечером 4 мая пермячка возвращалась домой и заметила следившего за ней мужчину. Она поспешила к подъезду, но злоумышленник догнал ее и напал прямо у входа. Мужчина повалил жертву на землю и закрывал рот, чтобы не позволить ей кричать.

Нападавший успел назвать свое имя — Дима — и скрылся, ничего не похитив. Девушку спас прохожий, выгуливавший собаку, но после происшествия она долго боялась идти в полицию, опасаясь мести. Близкие убедили ее подать заявление.

По ее описанию, «Дима» – мужчина славянской внешности, в черно-белой олимпийке и спортивных штанах, с короткими черными волосами, щетиной, ростом около 160–165 см, в возрасте 27-33 лет.

Девушка опубликовала его приметы в соцсетях, чтобы предупредить потенциальных жертв и найти возможных свидетелей. В полиции города начали проверку.

