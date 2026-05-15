Челябинский таксист изнасиловал пассажирку, расправился с ней и бросил в лесу

В Челябинске таксиста будут судить за изнасилование пассажирки
СУ СК РФ по Челябинской области

Таксист из Челябинска предстанет перед судом в рамках дела о надругательстве и расправе над пассажиркой. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 37-летний мужчина вез 24-летнюю девушку, но в какой-то момент заметил, что она заснула в машине. На остановке общественного транспорта он пересел на заднее сиденье, стал избивать клиентку и в результате изнасиловал.

Чтобы скрыть преступление, он схватил ее за горло и держал, пока она не перестала дышать. Затем он вывез пострадавшую в лес. Там он украл у нее телефон стоимостью 90 тысяч рублей, закопал и уехал.

Спустя непродолжительное время в полицию обратилась мать пострадавшей. Ее дочь перестала отвечать на звонки и не вышла на работу, поэтому женщина написала заявление о пропаже человека.

В отношении таксиста возбудили уголовное дело. На данный момент расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиян предупредили о рисках при поездках на нелегальных такси.

 
