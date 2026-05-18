Кореевед рассказал, могут ли в КНДР запретить собачье мясо

Употребление мяса собак в Северной Корее поддерживается руководством страны, поэтому запрещать его по аналогии с Южной Кореей, скорее всего, не будут. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат исторических наук, профессор, кореевед Андрей Ланьков.

«В КНДР не видят никаких проблем в употреблении собачьего мяса в пищу. Более того, в северокорейских материалах часто подчеркиваются его исключительно высокие питательные свойства. Северокорейские кулинарные книги утверждают, что собачье мясо, которое в Северной Корее официально именуют «сладким мясом», содержит больше витаминов, чем курятина, свинина или говядина. При этом в северокорейских публикациях часто ссылаются на традиционную корейскую медицину, в которой суп из собачьего мяса считался лекарственным и общеукрепляющим средством, помогающим переносить летнюю жару», — Ланьков.

Он добавил, что в КНДР СМИ время от времени пишут об открытии ресторанов, которые готовят блюда из собачатины.
Появление таких заведений поддерживается на высшем уровне.

«В одном случае, в 2023 году, сообщалось, что проект такого ресторана лично одобрил Ким Чен Ын. Что же касается его отца и предшественника Ким Чен Ира, то тот прямо говорил, что собачатина «является частью национальной кулинарной традиции» и что «наш народ любит это мясо». Таким образом, при такой поддержке на высшем уровне употреблению собачьего мяса в Северной Корее, похоже, ничего не угрожает», — констатировал Ланьков.

До этого стало известно, что власти Южной Кореи готовятся к полному запрету на разведение, забой и продажу собак для употребления в пищу. Он начнет действовать в феврале 2027 года.

Ранее в Южной Корее закрыли более 1,2 тыс. ферм собачьего мяса.

 
