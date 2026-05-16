В Южной Корее прекратили работу 82% ферм собачьего мяса

В Южной Корее закрыли 82% ферм собачьего мяса, говорится в пресс-релизе на сайте правительства республики.

По данным министерства сельского хозяйства, с 2024 года прекратили работу 1265 из 1537 сельхозпредприятий, а в феврале следующего года разводить, забивать и продавать собак для употребления в пищу будет полностью запрещено. В ведомстве намерены проводить внеплановые проверки на фермах, чтобы убедиться, что они не занимаются незаконным животноводством, и получать информацию от местных властей и жителей.

«Для стимулирования досрочного закрытия предприятий будет параллельно проводиться информационная работа на местах и ​​оказываться поддержка в переходе на другие виды деятельности», — говорится в пресс-релизе.

Там уточняется, что, если фермеры захотят сменить профессию, их проконсультируют и организуют ознакомительные поездки на другие с\х предприятия, а также предложат групповое наставничество.

В 2021 году президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказался за законодательный запрет на поедание мяса собак. Эту традицию, по данным на 2020 год, не поддерживали 84% жителей страны. Но несмотря на усилия зоозащитников, фермы и бойни, откуда мясо собак поставлялось на рынки, все еще существовали — из-за пробелов в законе о жестоком обращении с животными.

