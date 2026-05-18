Психолог назвала минусы безработной жизни

Психолог Кардиакос: психику нагружает не только работа, но и отдых
Постоянный отдых, как ни странно, тоже создает нагрузку на психику. Семейный психолог Анастасия Кардиакос в интервью «Радио 1» объяснила, что человеку необходима смена состояний: работа, усилие, достижение результата и только затем расслабление. Именно на этом контрасте, по ее словам, отдых становится по-настоящему приятным и восстанавливающим.

«Когда мы все время только отдыхаем, у психики как будто исчезает ритм. Мозг хуже чувствует удовольствие, потому что нет разницы между «напрягаюсь» и «расслабляюсь». Как и в релаксации Джекобсона: сначала мы напрягаем мышцу, и только потом особенно ярко ощущаем, что она расслабилась. Без напряжения расслабление просто не так заметно», — отметила специалист.

Работа — это не только обязанности, но и возможность проявить силу воли, организованность, почувствовать собственную эффективность, создавать, влиять, зарабатывать, быть полезным, добавила она.

По ее словам, неопределенность, быстрая смена обстановки и необходимость постоянно принимать решения могут повышать тревожность и когнитивную нагрузку, особенно у людей, которым важны предсказуемость и контроль. Для них спонтанная поездка способна превратиться не в отдых, а в стрессовую адаптацию к новым условиям.

