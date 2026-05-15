«Так себе история»: депутат раскритиковал идею о налоговом вычете на свадьбу

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект о введении налогового вычета для молодоженов. Зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что идея несправедлива по отношению к тем, у кого недостаточно денег на проведение пышного торжества.

«Предложение, которое сложно комментировать, в том плане, что если ты не поддерживаешь — ты как бы, против молодоженов. Безответственное предложение, потому что оно не просчитано, и получается так, что те, кто закатывает богатую большую свадьбу, они будут в плюсе. А те люди, которые скромно празднуют свою свадьбу, они ничего не получат, потому что и затрат-то никаких у них толком и не будет. Так себе история, таких прецедентов нет. И я думаю, что решение о свадьбе люди принимают не исходя из налогового вычета, а исходя из того, что они друг друга любят, и не могут жить без друг без друга. Вот это действительно ценно. А налоговый вычет — давайте что-нибудь другое придумаем, а лучше что-то такое, чтобы малый бизнес у нас работал и не страдал», — заявил он.

Авторы инициативы предлагают установить социальный налоговый вычет по НДФЛ на товары и услуги, связанные с организацией свадебного мероприятия после государственной регистрации брака.

Вычет предлагается предоставлять однократно — только при заключении брака. Максимальный размер компенсации может составить до 400 тысяч рублей на двоих супругов. При этом расходы необходимо будет подтвердить документально.

Из суммы вычета авторы предложили исключить расходы, оплаченные работодателем, за счет бюджетных средств, маткапитала и других мер господдержки. Также вычет, по мнению авторов, не будет распространяться на алкогольные напитки, табачную и никотинсодержащую продукцию.

Мера поможет снизить финансовую нагрузку на молодые семьи и повысить прозрачность рынка свадебных услуг, считают депутаты.

Ранее сообщалось, что россияне получат большую часть зарплаты во второй половине июня.