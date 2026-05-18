Директора липецкой стройфирмы отправили под домашний арест за хищение

Октябрьский районный суд Липецка отправил под домашний арест директора строительной фирмы «Экотерм» Кирилла Филонова, обвиняемого в хищении более 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста 43-летнему директору коммерческой организации, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении нескольких преступлений», — говорится в сообщении суда.

Как утверждает следствие, Филонов вместе с неустановленными лицами заключал контракты с различными организациями, однако не оказывал услуги в полном объеме. Для получения оплаты заказчикам предоставлялись фиктивные акты выполненных работ. Сумма хищений составила более 100 млн рублей.

15 мая региональное ГУ МВД сообщило, что в Самарской области выявлена схема хищения бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения региона.

В 2020–2025 годах было заключено 605 госконтрактов на поставку медицинских изделий в учреждения здравоохранения региона, стоимостью свыше 5 млрд рублей. Однако, как уточнили в МВД, поставщиков определили неконкурентным образом, а цену оборудования фигуранты установили через подконтрольные организации, что нанесло ущерб министерству здравоохранения Самарской области в размере 100 млн рублей.

Ранее модельеру и экс-сотруднице Минобороны дали 6 лет за мошенничество с ИВЛ.

 
