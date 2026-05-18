Экс-главу брянского МЧС арестовали

ГУ МЧС России по Брянской области

Суд отправил под арест на два месяца бывшего начальника ГУ МЧС России по Брянской области Александра Кобзева по делу о подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС в региональной пресс-службе УФСБ России.

По данным спецслужбы, Кобзев, который возглавлял региональное управление МЧС с 2007 по 2014 год, склонил руководящих сотрудников ведомства к превышению полномочий в интересах коммерческой компании, которой сам руководил.

Следствие считает, что бывший чиновник воспользовался доверием экс-подчиненных и добился временной передачи государственного пожарно-спасательного имущества компании «Барракуда». Это было нужно для получения лицензии на проведение аварийно-спасательных работ.

Как утверждают в УФСБ, у компании не было необходимого оборудования и достаточного числа сотрудников, поэтому она не могла полноценно реагировать на чрезвычайные ситуации, в том числе связанные с ударами со стороны Украины.

После получения лицензии фирма заключила договоры обязательного обслуживания более чем со 100 промышленными предприятиями в Брянской, Курской областях и других регионах. Речь идет об объектах, где требуется готовность к ликвидации последствий техногенных аварий.

Уголовное дело возбудил следственный отдел УФСБ по статье о подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Кобзева задержали, а Советский районный суд Брянска отправил его в СИЗО на два месяца.

В ведомстве обратили внимание, что Кобзев уже привлекался к уголовной ответственности по материалам УФСБ во время работы в должности главы регионального управления МЧС. Сейчас силовики устанавливают другие возможные эпизоды и участников противоправной деятельности.

Ранее экс-глава Керчи был осужден за превышение полномочий и продажу участка у набережной.

 
