Экс-главу Керчи осудили за продажу участка у набережной

Керченский городской суд приговорил бывшего главу администрации Керчи Святослава Брусакова к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о превышении полномочий. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба суда.

Суд признал Брусакова виновным по двум эпизодам статьи о превышении должностных полномочий. Кроме лишения свободы, ему на три года запретили занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Брусаков проходил фигурантом по четырем уголовным делам. Один из эпизодов связан с продажей в ноябре 2023 года земельного участка площадью 1,5 тыс. кв. м на центральной набережной Керчи депутату и руководителю строительной компании Александру Савченко. По данным следствия, участок продали за 340 тыс. рублей при реальной стоимости не менее 4,5 млн рублей.

Следствие установило, что для льготного выкупа подготовили заведомо недостоверные документы.

По этому же делу приговор вынесли бывшей начальнице департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Керчи Наталье Михалевской. Суд назначил ей четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также ей запретили занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными полномочиями.

