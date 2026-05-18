Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Отца задержали после того, как ребенок взял в руки пистолет на глазах у полицейских

CBS: в США отец оставил оружие рядом с детской сумкой и пожалел об этом
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

В США мужчине предъявили обвинения после того, как ребенок, находившийся с ним в машине, достал заряженный пистолет из сумки во время остановки, сообщает CBS News.

Инцидент произошел в Сент-Поле, штат Миннесота. По данным полиции, 37-летнего водителя остановили за непристегнутый ремень безопасности, после чего полицейские выяснили, что у мужчины нет прав и на него уже выдан ордер на арест.

На заднем сиденье машины находились трое детей младше трех лет. Один из них был пристегнут неправильно, другой плакал, а третий потянулся к сумке и в итоге вытащил оружие, после чего повернулся с ним в сторону полицейских. Офицер сразу потребовал положить пистолет на сиденье и изъял его.

В материалах дела указано, что в магазине было шесть патронов, а патрона в патроннике не было. Сам мужчина заявил, что держал оружие для самообороны и положил его рядом с сумкой для подгузников, когда его остановили.

Теперь американцу вменяют создание угрозы ребенку и незаконное ношение оружия, оба эпизода относятся к тяжким правонарушениям. Какое именно наказание грозит обвиняемому, не уточняется.

Ранее 13-летний подросток выстрелил в отца из-за нежелания идти в школу.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!