Отца задержали после того, как ребенок взял в руки пистолет на глазах у полицейских

CBS: в США отец оставил оружие рядом с детской сумкой и пожалел об этом

В США мужчине предъявили обвинения после того, как ребенок, находившийся с ним в машине, достал заряженный пистолет из сумки во время остановки, сообщает CBS News.

Инцидент произошел в Сент-Поле, штат Миннесота. По данным полиции, 37-летнего водителя остановили за непристегнутый ремень безопасности, после чего полицейские выяснили, что у мужчины нет прав и на него уже выдан ордер на арест.

На заднем сиденье машины находились трое детей младше трех лет. Один из них был пристегнут неправильно, другой плакал, а третий потянулся к сумке и в итоге вытащил оружие, после чего повернулся с ним в сторону полицейских. Офицер сразу потребовал положить пистолет на сиденье и изъял его.

В материалах дела указано, что в магазине было шесть патронов, а патрона в патроннике не было. Сам мужчина заявил, что держал оружие для самообороны и положил его рядом с сумкой для подгузников, когда его остановили.

Теперь американцу вменяют создание угрозы ребенку и незаконное ношение оружия, оба эпизода относятся к тяжким правонарушениям. Какое именно наказание грозит обвиняемому, не уточняется.

