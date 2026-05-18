Под Владивостоком нашли затонувший в 1906 году пароход, перевозивший таинственный груз

Под Владивостоком обнаружили пароход, затонувший в 1906 году в заливе Петра Великого. Как сообщил ТАСС председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества — Общества изучения Амурского края Алексей Буяков судно перевозило груз, застрахованный по тем временам на 1,5 млн рублей.

«Пароход «Князь Горчаков», который затонул в районе поисков 18 мая по старому стилю, а по-новому 31 мая 1906 года, перевозил груз, который был застрахован компанией «Саламандра», — сказал Буяков.

Он отметил, что пока не известно, какой груз был на борту, но информация об этом должна сохраниться в архиве.

В ближайшее время исследователям предстоит совершить еще одну экспедицию к обнаруженному судну, чтобы убедиться, что найден именно пароход «Князь Горчаков». Для этого эксперты установят более точные координаты и обследуют груз, который перевозил пароход. Собеседник агентства уточнил, что если состояние предметов, пролежавших на дне более 100 лет, позволит их поднять на поверхность, то они будут изучены и переданы в музей.

