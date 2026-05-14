Врач рассказала о пользе и вреде киноа

Киноа может быть хорошим дополнением к рациону для людей с непереносимостью глютена, как дополнительный источник растительного белка, клетчатки и микроэлементов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, нутрициолог Екатерина Гузман.

«Крупа содержит относительно полноценный растительный белок — в ней представлены все незаменимые аминокислоты, хотя их количество все же ниже, чем в продуктах животного происхождения. Является источником магния, железа и цинка, которые участвуют в работе нервной системы и обменных процессах. Не содержит глютен, поэтому подходит людям с целиакией или непереносимостью глютена. Имеет умеренный гликемический индекс благодаря сочетанию сложных углеводов и клетчатки. За счет клетчатки и белка помогает дольше сохранять чувство сытости», — пояснила Гузман.

Поэтому, по словам врача, киноа нередко включают в рацион люди, стремящиеся разнообразить питание, контролировать уровень сахара крови, поддерживать физическую активность или снижать массу тела — как альтернативу другим крупам, а не как «обязательный суперфуд».

Гузман также обратила внимание на возможный побочный эффект киноа.

«Оболочка семян содержит сапонины — природные вещества с горьковатым вкусом, которые при недостаточном промывании могут вызывать дискомфорт со стороны кишечника, поэтому киноа перед приготовлением необходимо тщательно промывать. У людей с функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта большие порции киноа могут вызывать ощущение тяжести и повышенное газообразование», — предупредила нутрициолог.

Она добавила, что киноа не является низкокалорийным продуктом: в среднем около 120 ккал на 100 г готовой крупы, поэтому при контроле массы тела важно учитывать размер порции. Оптимальная порция — 100–150 г готовой киноа как гарнир.

