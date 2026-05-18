Ветеринар объяснил, как приучить питомца не мешать интимной близости

Чтобы собака не мешала интимной близости, ее лучше заранее приучать к команде «место», не поощрять навязчивое поведение вниманием и постепенно учить спокойно оставаться в другой комнате. Такой совет в интервью РИАМО дал основатель ветеринарной службы «АрниВет» Денис Баранов.

«Самая простая команда, которой должны быть обучены собаки, — это «место». По этой команде собака должна успокоиться и пойти на свое место. Это может быть любимая лежанка, например, то место, где собака отдыхает», — сказал специалист.

В первое время, по его словам, команда может не срабатывать, и питомец будет проявлять любопытство и мешать, но важно набраться терпения и не повышать голос.

С кошками ситуация сложнее: они менее обучаемы, и любая активность под одеялом воспринимается ими как приглашение к игре. Самый простой способ — закрыть дверь в комнату, но это подходит только в том случае, если любимица не тревожна и не станет мяукать или скрестись. Именно поэтому и собак и кошек нужно адаптировать заранее, обеспечив им удобное место для отдыха, добавил Баранов.

Психолог Родион Чепалов до этого объяснил, что собаки и кошки реагируют не на сам интим, а на необычное поведение людей: громкие звуки, резкие движения, изменение запахов, эмоциональное возбуждение и общее изменение атмосферы в доме.

Эксперт выделил несколько типов реакций животных. Первый — игровой: особенно молодые собаки начинают прыгать, лаять, приносить игрушки, воспринимая активность хозяев как приглашение к взаимодействию. Второй — тревожный: животное пугается необычных звуков и пытается вмешаться.

