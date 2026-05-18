ФСБ раскрыла число задержанных в марте за диверсии россиян

ФСБ: 37 россиян задержаны в марте за поджоги по заданию спецслужб Украины

В марте задержали 37 россиян, совершивших диверсии под влиянием связанных с украинскими спецслужбами мошенников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Отмечается, что большинство задержанных общались с девушками, с которыми познакомились в группах в мессенджере Telegram. По их просьбе они пересылали координаты местонахождения различных объектов, в том числе школ, торговых центров и свои адреса проживания.

После этого с россиянами связывались мошенники. Они представлялись сотрудниками российских правоохранительных органов и сообщали, что переданные координаты использовались ВСУ для подготовки ракетных ударов и беспилотных атак. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности за содействие противнику россиян склоняли к преступным действиям.

В ЦОС ФСБ уточнили, что в итоге 37 завербованных россиян совершили поджоги объектов связи, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, кредитно-финансовых организаций, а также государственного и частного имущества.

