Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

ФСБ раскрыла число задержанных в марте за диверсии россиян

ФСБ: 37 россиян задержаны в марте за поджоги по заданию спецслужб Украины
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В марте задержали 37 россиян, совершивших диверсии под влиянием связанных с украинскими спецслужбами мошенников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Отмечается, что большинство задержанных общались с девушками, с которыми познакомились в группах в мессенджере Telegram. По их просьбе они пересылали координаты местонахождения различных объектов, в том числе школ, торговых центров и свои адреса проживания.

После этого с россиянами связывались мошенники. Они представлялись сотрудниками российских правоохранительных органов и сообщали, что переданные координаты использовались ВСУ для подготовки ракетных ударов и беспилотных атак. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности за содействие противнику россиян склоняли к преступным действиям.

В ЦОС ФСБ уточнили, что в итоге 37 завербованных россиян совершили поджоги объектов связи, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, кредитно-финансовых организаций, а также государственного и частного имущества.

Ранее в ФСБ рассказали, как Украина чаще всего вербует россиян.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!