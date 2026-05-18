На Урале врачи спасли женщину в коме, замаскированной под аллергию на цветы

В Екатеринбурге спасли 62-летнюю женщину с редким и крайне тяжелым осложнением гипотиреоза, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

После дня рождения у свердловчанки начался сильный отек, который приняли за аллергию, однако ее состояние быстро ухудшилось. Она потеряла сознание и была доставлена в реанимацию ЦГКБ №24 с диагнозом анафилактический шок и отек Квинке.

Тем не менее стандартная противошоковая терапия, включающая в себя введение адреналина, гормонов и антигистаминных препаратов, не сработала. Тогда врачи обратили внимание на выраженную одутловатость лица пациентки в сочетании с облысением, заподозрив гормональное нарушение.

Анализы подтвердили запущенный гипотиреоз, который привел к гипотиреоидной коме. Состояние пациентки оказалось критическим. Она провела неделю в коме и еще месяц на ИВЛ.

Ситуацию усугубляла жидкость в околосердечной сумке, мешавшая работе сердца, в итоге 1,6 литра жидкости вывели благодаря пункции, после чего врачам удалось стабилизировать состояние женщины.

Она уже завершила лечение и сейчас восстанавливается дома, медики оценивают результат как удовлетворительный из-за высокой вероятнось летального исхода в таком состоянии.

