В Кирове врачи извлекли из глаза женщины трехсантиметрового червя

В Кирове врачи спасли женщину с трехсантиметровым паразитом в глазу

В Кирове в глазу у пациентки врачи обнаружили червя. Об этом сообщает минздрав региона.

Россиянка обратилась в больницу после того, как почувствовала боль в области правого глаза, при этом ей казалось, что под кожей что-то ползает. Она также обратила внимание на внезапно появившийся синяк. Женщина смогла заснять движение и обратилась к специалистам.

«При осмотре врачи идентифицировали паразитарное заболевание – дирофиляриоз, вызываемый личиночной формой круглого червя дирофилярии», – сообщается в публикации.

Перед операцией специалисты провели обследование. Выяснилось, что паразит мигрировал в висок. Несмотря на постоянное движение, червя извлекли.

В Минздраве добавили, что переносчиками паразитов являются комары. Раньше такие случаи чаще фиксировались в теплых регионах, но сейчас из-за изменения климата ситуация изменилась.

Специалисты подчеркнули, что от дирофиляриоза нет действенных препаратов, удалить паразита можно только хирургически.

