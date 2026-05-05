В Кирове врачи извлекли из глаза женщины трехсантиметрового червя

В Кирове в глазу у пациентки врачи обнаружили червя. Об этом сообщает минздрав региона.

Россиянка обратилась в больницу после того, как почувствовала боль в области правого глаза, при этом ей казалось, что под кожей что-то ползает. Она также обратила внимание на внезапно появившийся синяк. Женщина смогла заснять движение и обратилась к специалистам.

«При осмотре врачи идентифицировали паразитарное заболевание – дирофиляриоз, вызываемый личиночной формой круглого червя дирофилярии», – сообщается в публикации.

Перед операцией специалисты провели обследование. Выяснилось, что паразит мигрировал в висок. Несмотря на постоянное движение, червя извлекли.

В Минздраве добавили, что переносчиками паразитов являются комары. Раньше такие случаи чаще фиксировались в теплых регионах, но сейчас из-за изменения климата ситуация изменилась.

Специалисты подчеркнули, что от дирофиляриоза нет действенных препаратов, удалить паразита можно только хирургически.

Ранее хирург перепутал органы и вырезал пациенту печень вместо селезенки.

 
