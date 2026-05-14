Эксперты объяснили, как правильно собирать лечебные травы весной

Весна идеально подходит для сбора лечебных трав, из которых потом можно готовить настои, чаи, а также косметические средства. Однако важно при их сборе соблюдать основные правила, чтобы не нанести урон экосистеме, а также выбрать наиболее подходящие для применения растения, объяснили эксперты Общественной Службе Новостей.

По словам специалистов, травянистые травы, включая листья и стебли, собирать следует в самом начале цветения, а цветы – в разгаре этой поры, когда их лепестки полностью раскрываются. Корни и корневища собирают осенью, после усыхания надземной части почвы, а плоды и семена – в стадии полного созревания до того, как они осыпятся.

Важно выбирать для сбора строго экологически чистую местность – например, окраины лесов, луга, которые расположены как можно дальше от деревень и дорожных магистралей. Нельзя собирать травы, растущие на расстоянии не далее 500 метров от дороги, около промпредприятий, а также на городских пустырях, близ кладбищ и сельхозполей.

Срезать эксперты советуют только чистые, здоровые части, на которых нет насекомых и пятен. Важно не вырывать растение с корнем, а если нужно выкорчевать, то к этому нужно прибегать как можно реже. Важно не злоупотреблять и не собрать много трав – достаточно одного килограмма сухих растений на троих взрослых человек в год. Специалисты также советуют срезать травы с помощью специальных секаторов и ножниц, чтобы растение не сильно страдало и быстро восстанавливалось.

До этого специалисты выделили среди самых распространённых трав, которые подходят для сбора весной, валериану (хорошо снимает стресс и укрепляет сон), крапиву (идеально подходит для уходовых средств), мать-и-мачеху (используется для приготовления витаминных настоев), а также одуванчики, зверобой, лопухи и другие травы. По их словам, их можно применять для приготовления чая, настоев и средств для ухода за кожей и волосами.

