Терапевт раскрыла, о каких заболеваниях может говорить сильная потливость

Повышенная потливость может быть симптомом сахарного диабета, проблем с щитовидной железой и надпочечников, а также гормонального сбоя. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Сильная, постоянная потливость (генерализованный гипергидроз), не связанная с жарой или нагрузками, может указывать на эндокринные нарушения. Это могут быть ожирение, сахарный диабет с гипогликемическими состояниями, гипотиреоз — сниженная функция щитовидной железы, климакс, нарушение функции гипофиза, надпочечников. Причиной сильной потливости могут быть онкологические заболевания, инфекции (туберкулез, ВИЧ, хронические инфекции — например, бруцеллез), бактериальный эндокардит. Ночная потливость часто сопровождает гормональные сбои или апноэ. Иногда потливость сопровождает системные заболевания соединительной ткани, при которых происходит аутоиммунное воспаление в различных органах и тканях. Гипергидрозом может проявляться любой аутоиммунный процесс», — сказала она.

Волгина уточнила, что резко возникающий холодный пот может говорить об инфаркте миокарда, поэтому при регулярном наличии симптома необходимо обратиться к врачу.

«Гипергидроз может быть проявлением ишемической болезни сердца, а резко возникший холодный липкий пот требует исключения инфаркта миокарда. Повышенная потливость может быть симптомом заболеваний нервной системы. В частности, гипергидроз является ранним симптомом болезни Паркинсона. Кроме того, она отражает вегетативные нарушения при других заболеваниях нервной системы или при стрессе, также может быть проявлением дефицита витамина Д. Если симптом выражен сильно, беспокоит регулярно, его сопровождают слабость, лихорадка, тошнота, боли в грудной клетке или другие жалобы, необходимо обязательно обратиться к врачу», — добавила она.

