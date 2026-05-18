Россиянка хотела изменить форму губ, но получила изуродованное лицо

Екатеринбурженка, пострадавшая во время пластической операции, через суд добилась признания того, что ее лицо было фактически изуродовано, и получила компенсацию. Об этом она сама рассказала E1.RU.

Весной 2024 года Марина решила сделать хейлопластику по методике «буллхорн», чтобы изменить форму верхней губы, и обратилась к известному хирургу Алексею Клепикову в клинику «Бьюти клаб». По словам пациентки, перед вмешательством ей не провели полноценную консультацию, не сделали необходимых измерений и не предупредили о рисках.

«Меня отвезли на операцию, и, когда я проснулась, я себя сфотографировала, у меня случилась истерика. За 30 минут меня превратили в урода. Врачи успокаивали меня, якобы это просто отек, на протяжении трех месяцев», — вспоминает пострадавшая.

После операции ее верхняя губа оказалась чрезмерно укорочена, губы перестали нормально смыкаться, из-за чего нарушилась речь и возникли трудности с приемом пищи. Кроме того, женщина утверждает, что в ходе вмешательства были затронуты ткани носа, что привело к проблемам с дыханием. Позднее врач признал необходимость реконструкции, однако клиника отказалась добровольно компенсировать расходы.

Тогда Марина обратилась с иском к медцентру и отсудила 1 млн рублей коомпенсации морального вреда. Экспертиза установила, что виноват врач, который не произвел должных измерений и сделал операцию с захватом носа, срезав его основание, крылья и хрящи. В ответ на это в клинике заявили, что всему виной — «индивидуальные особенности» пациентки.

Марина уже потратила более 230 тыс. рублей на восстановление в Санкт-Петербурге, впереди у нее еще несколько дорогостоящих операций по реконструкции носа, а общий курс реабилитации может занять до пяти лет. По ее словам, результат первой операции разрушил ее личную жизнь и долгосрочные планы.

«Мне было предложено уволиться. Семь месяцев я находилась на учете в службе занятости. У меня разрушилась личная жизнь: я планировала ЭКО, чтобы стать мамой. В итоге у меня ни партнера, ни детей. Я сама на себя до сих пор в зеркало смотреть не могу. Моя жизнь просто превратилась в ад», — признается Марина.

Ранее хирурги забыли ножницы в животе пациентки после пластической операции.